Cervejaria patrocinadora da Copa dará estoque ao país campeão após proibição

Após a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante os jogos de futebol na Copa do Mundo no Qatar, a Budweiser — cervejaria que é uma das grandes patrocinadoras do evento — anunciou que o país vencedor ficará com o estoque que seria destinado à venda nos estádios durante o mundial.

“Novo dia, novo Tweet. O país vencedor fica com as Buds. Quem vai ficar com elas?”, escreveu a marca, em seu perfil do Twitter. O anúncio foi feito um dia depois do governo do país do Oriente Médio proibir a comercialização de bebidas alcoólicas dentro dos estádios.

Anteriormente, a cervejaria havia conseguido permissão para vender a bebida com álcool no perímetro dos oito estádios da Copa, começando três horas antes dos jogos e encerrando uma hora depois. Agora, está permitida apenas a comercialização da cerveja da marca sem álcool.

Ao Correio, a AB InBev, grupo que controla a cervejaria norte-americana, informou que mais detalhes serão anunciados perto do final do mundial. “Onde há festa, sempre há uma Budweiser. Com esse espírito, a Budweiser quer levar essa comemoração dos estádios da Copa do Mundo da FIFA para os torcedores do país vencedor. Seremos a melhor celebração do campeonato para o país vencedor. Porque, para os fãs vencedores, eles conquistaram o mundo. Mais detalhes serão compartilhados quando nos aproximarmos das finais”, informou.

O único local em que os torcedores poderão comprar a bebida alcoólica será no Parque Al-Bidda, no FIFA Fan Festival, em Doha. A cerveja alcoólica, porém, será vendida em um horário limitado, entre 18h30 e 1h da manhã (horário do Qatar). O preço do copo de 500ml da cerveja com álcool é de 50 rials qatarianos, ou quase R$ 75.

Quais são as regras do Catar para beber?

De acordo com as recomendações culturais no site oficial da FIFA, “o álcool não faz parte da cultura local”. Servido em restaurantes, bares e hotéis licenciados estará disponível em outros locais durante o torneio, incluindo o FIFA Fan Festival (a partir das 18h30).

“É proibido beber álcool fora das áreas designadas. Os fãs também devem observar que não é permitido trazer álcool para o estado do Catar. Os torcedores devem evitar viajar com álcool de seu país de origem ou comprar produtos duty free no caminho para evitar o confisco na chegada ao Catar”, informa as orientações do guia cultural para os torcedores.

Ao contrário de seu único país vizinho, a Arábia Saudita, o Catar não é um país totalmente seco, mas tem regras rígidas em relação ao álcool.

Fonte Esporte sdp