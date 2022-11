Certame: homem em situação de rua é aprovado em concurso público

- Publicidade -

Um homem em situação de rua, de 60 anos, conseguiu aprovação em um concurso público para Prefeitura de Taubaté, em São Paulo.

Ranulfo Costa foi aprovado em 10º lugar para o certame que foi publicado no início de 2022, para provimento de cargos de nível fundamental, médio e superior.

Aprovado para a função de pintor, ele contou, em entrevista à TV Vanguarda, sobre a conquista de ter lido o nome na lista de novos servidores da Prefeitura.

“Tive depressão, tédio e momentos em que ninguém pensava em mim. Sofri com bebida demais e longe da família. Quase dei um salto mortal igual moleque (quando descobriu a aprovação). A assistente social me procurou para falar sobre isso e foi uma alegria imensa”, contou.

Ranulfo foi acompanhado por profissionais do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), do Abrigo Municipal e do Centro Pop.

As instituições promoveram aulas de reforço para pessoas em situação de rua e que despertaram interesse em participar das provas. Além disso, os inscritos ainda receberam orientações de como se candidatarem e solicitarem a isenção da taxa de participação.

Outros dois participantes da iniciativa social também foram aprovados no certame, sendo um para a vaga de gari e o outro para a vaga de cuidador.

