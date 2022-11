Celebridades e políticos lamentam morte de Isabel Salgado, estrela do vôlei brasileiro

- Publicidade -

Fãs e famosos prestaram homenagens nesta quarta-feira (16) à ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, que morreu aos 62 anos. Considerada um ícone do vôlei brasileiro, ela fazia parte do grupo de esporte da transição de Lula (PT), presidente eleito.

A ex-atleta Ana Moser, 54, também integrante da equipe de transição, lamentou a morte da jogadora em seu perfil do Twitter. “Perda irreparável, Isabel Salgado. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos. Luto”, escreveu.

“Que mulher espetacular. Que partida precoce”, escreveu ator Gregório Duvivier, 36. O perfil oficial do Flamengo, clube que revelou a atleta, também lamentou sua morte. “Uma das maiores referências do vôlei nacional. Formada na base do clube, Isabel deu os primeiros passos na Seleção Brasileira enquanto vestia o Manto e foi bicampeã nacional pelo Rubro-Negro.”

Lula também homenageou a atleta. “Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino.”

Ela foi acometida pela síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição rara. A ex-ponteira chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A morte foi confirmada pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), e pela sua assessoria, que emitiu um comunicado oficial. Na mensagem, anuncia que a família não irá se pronunciar neste momento.

Maria Isabel Barroso Salgado nasceu no Rio de Janeiro e fez história no vôlei. Ela se tornou a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa, em 1980. Ela atuou nas olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Em 2016, no Rio, ela foi um dos nomes que carregou a tocha olímpica.

Após encerrar a carreira nas quadras, ela passou a atuar no vôlei de praia, ao lado de Jackie Silva. Isabel deixa cinco filhos: Maria Clara Salgado, Pedro Solberg, Carol Solberg, todos atletas, além de Pilar e Alison -que adotou em 2015.

(FOLHAPRESS)