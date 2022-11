CBF divulga ranking dos clubes; Galo segue como o melhor acreano

- Publicidade -

A CBF divulgou, na última sexta-feira (18), o Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2023 da entidade. O futebol acreano segue com três clubes entre os 100 melhores da lista que é composta por 243 equipes. O Galo Carijó, mesmo disputando apenas o Campeonato Acreano 2022, segue como o melhor clube local no ranking da entidade nacional, mas perdendo 21 posições – caindo da 68ª para 89ª posição. Com 869 pontos, Galo Carijó aparece com a sexta melhor campanha dos clubes da Região Norte, atrás do Clube do Remo (38ª posição – 3.424 pontos), Paysandu (38ª posição – 3.054 pontos), Manaus-AM (49 posição – 2.327 pontos), São Raimundo-RR (73ª posição – 1.102 pontos) e Tocantinópolis-TO (79ª posição – 1.069 pontos).

O segundo melhor acreano na lista do ranking da entidade futebolística é o Rio Branco (92ª posição – 806 pontos). O time centenário subiu seis posições e ultrapassou a equipe do Imperador Galvez, essa perdendo 14 colocações e aparecendo 100ª posição com 664 pontos. O Humaitá, campeão acreano de 2022, surge na 132ª colocação. O Tourão soma 380 pontos, mesma pontuação de Costa Rica-MS, São Raimundo-AM, Icasa-CE, Trem-AP e Grêmio Anápolis-GO. O último clube acreano que aparece no RNC é o Plácido de Castro. O Tigre do Abunã soma 51 pontos e está apenas na 224ª posição, mas à frente de alguns clubes tradicionais do futebol periférico como Mixto-MT, Macapá-AP, Santana-AP e Espírito Santo-ES.

Flamengo lidera pelo terceiro ano seguido

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, o Flamengo continua na liderança. O Palmeiras, campeão brasileiro, segue na segunda colocação. A novidade no top-3 é o Athletico, vice da Libertadores, que ganha duas posições.

A pontuação leva em consideração as competições realizadas nos últimos cinco anos, mas com pesos distintos. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um.

É o terceiro ano seguido que o Flamengo fica em primeiro no Ranking Nacional de Clubes, com o Palmeiras em segundo neste período.

Quem segue uma escalada no ranking é o Fortaleza, que subiu quatro posições, entrou no top-10 e está em sétimo. Classificado para a Libertadores pela segunda vez seguida, o Leão já tinha feito uma escalada no ranking anterior, ganhando sete colocações.

Por outro lado, o Grêmio caiu sete posições e foi de 4º para 11º, influenciado pela disputa da Série B neste ano.

O ranking de clubes serve, entre outras coisas, para definir 10 participantes da Copa do Brasil (entre os que não conseguiram vagas pelos estaduais, por exemplo) e também os mandos de campo na primeira fase da competição.

Veja o top 10 do ranking

1º) Flamengo – 17.210 pontos

2º) Palmeiras – 14.458

3º) Athletico – 13.760

4º) Atlético-MG – 13.675

5º) São Paulo – 13.572

6º) Fluminense – 12.856

7º) Fortaleza – 12.512

8º) Corinthians – 12.320

9º) Santos – 11.904

10º) Internacional – 11.561

Na Marca da Cal/Acre News