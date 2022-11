Casas são destruídas por incêndio em aldeia no interior do Acre; VÍDEO

- Publicidade -

O começo da tarde deste sábado (12) foi marcado por um acontecimento trágico na altura da aldeia Porto Rico, em Santa Rosa do Purus, interior do Acre. Um incêndio destruiu pelo menos quatro casas, deixando os indígenas somente com a roupa do corpo.

Até agora, ainda não se sabe o que originou o fogareu. Apesar dos estragos, os danos foram apenas de ordem material. Portanto, não ficou ninguém ferido.

Segundo informações, o prefeito Tamir Sá deslocou-se na tarde deste sábado para a aldeia com a meta de verificar de perto a situação.

Contilnet