Carro do Google Street View volta a mapear as ruas da capital acreana

Equipes da plataforma da “Google Maps” tornaram os trabalhos de mapeamento das ruas e avenidas de Rio Branco, a capital do Acre. Hoje (10) o famoso carro do Google Street View passou fotografando as ruas do bairro Cohab do Bosque. Alguns moradores fizeram registro do momento e até sorriram para as câmeras.

A bordo do veículo, apenas o motorista. Do lado de fora, várias câmeras que, juntas, fazem imagens em tempo real, e 360°. O carro é equipado ainda com GPS e aplicativos que ajudam na captura e na localização exata dos logradouros.

O funcionário da Google que passava pela rua Independência disse que vai levar em média 20 dias para percorrer todas as ruas da capital. Após esse processo, o mesmo vai se deslocar para o interior. Ainda não existe uma definição de qual cidade.

O Google Street View foi criado em 2007 e é um dos serviços de mapas da internet. Recentemente, um anúncio da plataforma confirmou que a partir de 2023, uma nova câmera será utilizada pela empresa. A estrutura é composta por sete câmeras dispostas em diversos ângulos e possui mais de 140 MP. A intenção é que a cobertura seja mais detalhada e livre de falhas — como o sumiço de alguns lugares ou direcionamento incorreto pelo aplicativo.

Foto: Wanglézio Braga/Acre News