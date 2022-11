Carlos Alberto de Nóbrega anuncia vício do filho e desaba com verdade que dói para um pai: “Joguei a toalha”

- Publicidade -

Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do programa A Praça é Nossa do SBT, resolveu desabafar e revelou que não aguenta mais o vício do filho Marcelo de Nóbrega, o cigarro.

Dessa forma, em entrevista ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, o contratado de Silvio Santos revelou que entregou a toalha.

“Continua [fumando]. Não adianta, já joguei a toalha. Os meus filhos, que são irmãos dele, e a mãe dele cobram de mim uma atitude. Ele tem 56 anos de idade, ele é avó. É ridículo e eu chegar e falar: ‘Não vai fumar, porque faz mal’. É ridículo. A vida é dele. Eu joguei a toalha. Eu fico muito triste“, contou Carlos Alberto de Nóbrega.