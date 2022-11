Carlinhos Maia, que se separou recentemente, fala sobre relação com mulheres: “Talvez eu chupe um peito”

- Publicidade -

Carlinhos Maia é gay e terminou no mês passado um casamento de 13 anos com Lucas Guimarães. Desde o fim do relacionamento, os fãs começaram a perguntar se o influencer cogita ficar com mulheres ou ser bisexual.

Com bom humor, Carlinhos Maia usou as redes sociais para sanar as dúvidas dos seus seguidores e revela uma vontade que ele tem:

“Pessoal perguntando se eu vou virar bi agora que estou solteiro. Talvez eu chupe um peito. Talvez eu ch*pe em algum momento, não sei. Tenho essa curiosidade. Pegar assim e ch*par um peito. Piriquito não, piriquito não, piriquito é demais pra mim. Tem uns que tem uns ‘pinguelãozão’. Deus me livre. Mas um peito, talvez sim, não sei. Deixa o tempo dizer, que às vezes a gente se descobre, né?”, declarou Carlinhos Maia.

Carlinhos Maia ainda aproveitou para falar que não precisa os fãs ficarem tão preocupados: “E outra, parem de se preocupar comigo. Eu vou ficar bem, viu? Eu vou ficar bem. É normal, tô aceitando ficar triste, ponto. Normal, tô sem vergonha nenhuma, de internet. Tô aceitando ficar triste, acabou. E isso não vai acabar comigo, tirem isso da cabeça de vocês”.

TV Foco