Cargo de ministro do Meio Ambiente: Nome de Jorge Viana aumenta lista de cotados 

Aliados de Lula começaram a defender nesta semana o nome do ex-governador e senador do Acre, Jorge Viana (PT), para o cargo de ministro do Meio Ambiente.

Ao contrário de outros ministeriáveis que embarcaram para a COP 27, como as ex-ministras Marina Silva e Izabella Teixeira, Viana está no Brasil. Lula também irá ao encontro que ocorre no Egito e há expectativa de que anuncie o nome do titular da pasta, nesta viagem. A articulação em torno de Jorge Viana passa pelo apoio de políticos também de fora do PT, uma forma de legitimá-lo na bolsa de apostas para a vaga.

Apoiador histórico de Lula, no Norte do país, desde a fundação do PT, o petista tem ajudado Lula como conselheiro informal. Na terça-feira, Jorge Viana esteve com Lula, em São Paulo, e os dois conversaram sobre a transição. Nesta sexta-feira, ele virá a Brasília para compromissos pessoais.

Do mesmo grupo político que Marina Silva no Acre, Jorge Viana chegou a ser cogitado para pasta como seu substituto, em 2008, quando Marina deixou o governo Lula. Ele, no entanto, se candidatou depois ao Senado, em 2010, atuou na comissão do Meio Ambiente e foi da base de apoio ao governo Dilma Roussef. Nas eleições, Viana perdeu a disputa para o governo do Acre contra o atual governador Gladson Camelli, que foi reeleito.

CNN Brasil