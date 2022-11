Cão é morto pelo dono com golpes de enxada 

- Publicidade -

Um cachorro foi morto pelo próprio dono com golpes de enxada na cabeça do animal, nessa quinta-feira (3/11), em Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. Ele alegou que foi para defesa da mulher, mas ainda assim acabou preso pela Polícia Militar de Meio Ambiente. O caso é investigado.

Os policiais foram chamados até a casa onde o tutor vive após denúncias de maus tratos. No local, os militares encontraram o cão já morto, com graves ferimentos na cabeça.

O homem alegou que atacou o cachorro para defesa da esposa. O animal estaria muito agressivo e ameaçava atacar a mulher. Contudo, o caso foi considerado inconclusivo naquele momento, o que levou os policiais à detenção do homem. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Civil.

O crime de maus tratos a cães pode levar à pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição de guarda. De qualquer maneira, como medida administrativa, o tutor recebeu multa de R$ 9.540,60. O caso ainda é investigado.

Fonte: EM