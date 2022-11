Cantor gospel e pastor Kleber Lucas é convidado para transição da Cultura

- Publicidade -

Em aceno aos evangélicos, a equipe de transição do governo eleito de Lula (PT) convidou o cantor gospel e pastor batista Kleber Lucas para fazer parte do grupo que vai discutir as propostas para a área da Cultura.

O artista e religioso aceitou o convite e vai participar da primeira reunião nesta sexta-feira (18). A publicação no Diário Oficial da União, e o anúncio do nome devem acontecer nos próximos dias.

Durante a campanha presidencial deste ano, Kleber Lucas foi um dos poucos nomes do meio evangélico que decidiu apoiar Luiz Inácio Lula da Silva.

Pesquisas de intenção de voto apontavam que Jair Bolsonaro (PL) era o favorito entre os evangélicos no recorte por religião.

Figuras conhecidas desse meio apoiaram Bolsonaro, como André e Ana Paula Valadão, cantores e pastores da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Além do pastor e presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, e o pastor Marco Feliciano, deputado e cantor.

