Candidato acusado de plagiar plano de governo de Minoru Kinpara é eleito prefeito em RO

Delegado Flori Junior (Pode) foi eleito Prefeito de Vilhena na eleição suplementar que ocorreu no último domingo (30). O processo de escolha do prefeito daquela cidade aconteceu durante a votação para o 2° turno para Governador de Rondônia, entre Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL), e para Presidente da República, com Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), na disputa respectivamente.

Flori venceu a eleição municipal suplementar com 63,14% da preferência, num total de 30.111 votos contra 17.575 votos para Rosani Donadon (PSD). O mandato será até o final de 2024.

Durante a campanha eleitoral, o candidato foi acusado por um jornalista de ter plagiado o plano de Governo do ex-candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara. O documento obrigatório foi apresentado nas eleições de 2020. O caso chegou a ser noticiado, no mês passado, pelo AcreNews.

Até o momento, Minoru Kinpara não se manifestou sobre possível processo na justiça por crime de plágio contra o então candidato ou a sua coligação política. No Brasil, plagiar é crime e está previsto no artigo 184 do Código Penal. A lei prevê multa e até prisão para quem violar o direito do autor.

Por Wanglézio Braga / Foto: Reprodução / Acre News