Campeonato nacional dos advogados começa nesta quarta em Recife com equipe do Acre na disputa

O Campeonato Nacional da Associação Liga de Advogados e Advogadas do Brasil começa a partir desta quarta-feira (9) e será finalizado somente na próxima terça-feira (15), na cidade de Recife. A competição na modalidade de futebol contará com quatro categorias no masculino e uma no feminino.

Quinto colocado na última edição do torneio master society, o time de advogados do estado vislumbra nesta temporada figurar entre as quatro melhores equipes da competição. O experiente técnico Paulo Roberto Oliveira trabalhou sua equipe durante seis meses para o torneio nacional. A comissão técnica da equipe acreana de advogados ainda é composta pelo preparador físico Jader de Andrade e também pelo treinador de goleiro Dorielson Mendes.

Estreia da OAB-AC

Conforme a tabela de jogos, o torneio master terá a presença de 22 equipes distribuídas em seis chaves. O time acreano está inserido na chave “B”, juntamente com Rondônia A, Mato Grosso B e Ceará. A estreia ocorre nesta quarta-feira (9), a partir das 13h30, no campo 5, no CT do Retrô, contra os rondonienses.

Por outro lado, a categoria supermaster terá a presença de 20 equipes divididas em cinco chaves. O time acreano está incluso no grupo “C”, ao lado das equipes do Piauí, Mato Grosso e Paraíba. A estreia ocorre nesta quarta-feira (9) diante do Mato Grosso.

Por fim, o torneio feminino conta com 20 equipes inscritas. Na fase de grupos, o time acreano está inserido no grupo “C”, juntamente com Distrito Federal, Paraíba e Rio Grande do Norte. O time acreano estreia nesta quarta-feira (9) contra o Distrito Federal.

