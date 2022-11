Campeonato Nacional da ALIFA: OAB-AC perde nas penalidades para o Maranhão

- Publicidade -

O time master da OAB-AC está fora da briga pelo título do Campeonato Nacional da Associação Liga de Advogados e Advogadas do Brasil. Neste sábado (12), no CT do Retrô, na cidade de Recife-PE, a equipe do técnico Paulo Roberto Oliveira, após empate no tempo normal de partida contra o Maranhão por 1 a 1, perdeu a classificação nas cobranças de penalidades.

Na fase classificatória, a equipe acreana havia entrado em campo em três oportunidades e os resultados foram os seguintes: OAB-AC 1 x 1 OAB-RO, OAB-AC 3 x 2 OAB-CE e OAB-AC 1 x 2 OAB-MT.

O torneio master da categoria está sendo disputada por 22 equipes que foram distribuídas em seis chaves. O time acreano na fase classificatória esteve inserido na chave “B”, juntamente com Rondônia A, Mato Grosso B e Ceará.

O Campeonato Nacional da Associação Liga de Advogados e Advogadas do Brasil começou na quarta-feira (9) e será finalizado na próxima terça-feira (15). A competição na modalidade de futebol conta com quatro categorias no masculino e uma no feminino.

Na Marca da Cal / Acre News