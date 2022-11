Campeonato da Imprensa: Assecom da prefeitura e TV Acre ficam no empate

- Publicidade -

Em partida marcada por um erro grosseiro da arbitragem, o time da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco ficou no empate em 2 a 2 com o time da TV Acre, neste domingo (13), pela quarta rodada do Campeonato de Futebol da Imprensa.

Na primeira etapa, o jogo foi bastante disputado, com chances para os dois lados, mas a equipe da TV Acre abriu o placar com um gol de pênalti aos 15 minutos. Porém, o que mais marcou o primeiro tempo, foi um erro grave da arbitragem, que prejudicou o time da Assecom da prefeitura.

A equipe da TV Acre cometeu 7 faltas, o que pela regra representa tiro livre e direto pelo adversário. Mas os árbitros entenderam, mesmo com as muitas reclamações do time da prefeitura, que a penalidade só seria cobrada a partir da oitava falta. Um desconhecimento da regra que, além de prejudicar, deixou o time da Assecom muito nervoso em campo.

No segundo tempo o jogo permaneceu muito disputado, a equipe da prefeitura conseguiu o empate logo no início, em um gol do camisa 10, Carlos Alexandre, um dos destaques da partida, mas em outro pênalti, o time da TV Acre ficou novamente na frente do placar. No último minuto do jogo, também de pênalti, cobrado pelo atacante Efraim, o time da Assecom deixou tudo igual.

Destaques:

A dupla de pai e filho do time da Assecom, o cinegrafista Jean Carlos e seu filho, Carlos Alexandre, foram os melhores em campo. Jean foi o fator de segurança e equilíbrio da zaga e pelos pés de Carlos Alexandre nasceram as principais jogadas da equipe. Pelo time da TV Acre o destaque foi o volante José Rodinei, autor dos dois gols de sua equipe.