Campanha presidencial de Donald Trump para 2024, é discutida por seus assessores

- Publicidade -

Os principais assessores do ex-presidente Donald Trump estão de olho na terceira semana de novembro como um ponto de lançamento ideal para sua campanha presidencial de 2024, disseram fontes familiarizadas com o assunto à reportagem.

Duas fontes disseram que a equipe de Trump discutiu especificamente 14 de novembro como uma possível data de anúncio, que ocorreria menos de uma semana após as eleições de meio de mandato e apenas alguns dias após a filha mais nova do ex-presidente, Tiffany, se casar em sua propriedade em Mar-a-Lago.

Essa pessoa alertou que nenhuma data foi definida e Trump pode adiantar sua data de anúncio desejada, ou adiá-la, dependendo de como os republicanos se saem nas eleições de terça-feira (8) e da disponibilidade de locais.

Trump foi aconselhado por vários de seus principais tenentes a anunciar sua terceira campanha presidencial de um dos estados do campo de batalha que ele perdeu para Joe Biden em 2020, de acordo com uma pessoa familiarizada com as conversas, embora outros o tenham encorajado a permanecer na Flórida, onde segue profundamente popular entre os eleitores republicanos do estado.