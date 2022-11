Campanha Papai Noel dos Correios é lançada em três cidades do Acre; veja como adotar uma cartinha

- Publicidade -

A época mais iluminada do ano já começou a contagiar as residências, famílias e instituições. Nesta quinta-feira, 17, os Correios deram início à campanha Papai Noel dos Correios 2022. A partir desta sexta-feira, 18, os padrinhos e madrinhas já poderão adotar as cartinhas nas agências de Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Em Rio Branco, a adoção das cartinhas será de forma híbrida: presencialmente na agência da Avenida Epaminondas Jacóme, 2858, Centro da capital acreana, das 8 às 16h; e na pela internet, por meio do blog do Papai Noel.

Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, adesão ao pedido das crianças é feito no modo presencial, nos seguintes endereços: Rua Rego Barros, 73, Centro (Cruzeiro), onde 230 crianças serão contempladas; e na Rua Coronel Juvêncio de Menezes, 158, Centro (Tarauacá), beneficiando 162 pequenos estudantes.

“Essa é a 33° edição da maior campanha natalina do Brasil. Todas as escolas selecionadas estão situadas em áreas de risco social. Todos os anos selecionamos novas escolas, para que mais crianças sejam contempladas”, explica a coordenadora regional da campanha, Tatiane Castro.

Na capital acreana, mais de mil cartinhas aguardam para serem adotadas. As crianças são oriundas de escolas e comunidades de baixa renda. Ao todo, nove instituições de ensino da rede pública foram apadrinhas com a campanha, neste ano.

As cartinhas ficarão disponíveis para adoção até 2 de dezembro. Anualmente, quase 2 mil cartinhas, consequentemente crianças, são apadrinhadas.

Além dos pedidos escritos pelas crianças, as pessoas também têm a opção de doar presentes avulsos.

“Os presentes avulsos a gente encaixa em cartas que não são adotadas ou de crianças que pedem o mesmo presente que o padrinho doou. É uma boa opção pra quem quer ajudar e não tem tempo pra escolher a cartinha”, destaca Tatiane.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles