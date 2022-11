Campanha de prevenção ao câncer de próstata tem palestras educativas e capacitação de profissionais da saúde no Acre

- Publicidade -

Com o tema “Homem, cuide da sua saúde de novembro a novembro” a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), iniciou na sexta-feira, 4, a campanha voltada para a conscientização e prevenção do câncer de próstata, Novembro Azul. A secretária Paula Mariano comentou sobre as ações no Jornal Gazeta 93.

A programação conta com algumas ações educativas e palestras sobre a saúde masculina, além de, junto ao CRM-AC, realizar a capacitação de profissionais da rede pública da saúde do estado, sobre os casos de urgência urológica.

Segundo a Sesacre, 44 pacientes foram diagnosticados com câncer de próstata neste ano, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás somente do câncer de pele. Com o Novembro Azul, a Secretaria busca conscientizar homens com idade acima de 45 anos para a realização de exames urológicos, que avaliam possíveis alterações da glândula ou a presença de nódulos suspeitos.

“O preconceito é a pior doença. Precisamos acabar com o preconceito e procurar a prevenção”, ressalta a secretária estadual de saúde Paula Mariano, em relação à resistência da maioria dos homens a realizar ações preventivas ao câncer de próstata, por conta do exame de toque retal.

Além da prevenção e conscientização sobre o câncer que, no Brasil, mata um homem a cada 38 minutos, a Sesacre também está com ações preventivas e de conscientização à Diabetes Mellitus, com palestra e aplicação de questionários para estratificar os ricos do desenvolvimento da doença.

“De novembro a novembro temos que lembrar da prevenção e do tratamento precoce, que leva a cura”, diz Paula Mariano.