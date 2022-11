Caminhoneiro tomba carreta para evitar atropelar manifestantes

- Publicidade -

No início da tarde deste domingo, 20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente envolvendo uma carreta, que saiu de pista e tombou. O fato foi registrado próximo ao trevo de Rolim de Moura, na BR 364, na área havia um bloqueio.

Conforme depoimento do motorista, ele seguia dirigindo na velocidade da via e precisou realizar uma manobra brusca em razão da manifestação no local. Para não atropelar as pessoas que que aguardavam a liberação da pista, o condutor optou pelo dano material ao veículo e virou a direção barranco abaixo.

A manobra evitou um grave acidente, com a possibilidade de atropelamento de dezenas de pessoas. O profissional das estradas foi encaminhado ao hospital e sofreu apenas escoriações.

AC 24 Horas