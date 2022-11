Caminhão tanque bate em coluna de ponte e causa engarrafamento entre duas cidades na fronteira

- Publicidade -

Um caminhão tanqur se chocou contra uma das colunas da ponte metálica José Augusto, único meio de ligação entre dois municípios da fronteira (Brasiléia/Epitaciolândia), por volta das 16 horas desta quinta-feira, dia 10.

O acidente rapidamente ocasionou um engarrafamento entre as duas cidades por ser de mão única, além de muitas reclamações por parte dos condutores de veículos. A ponte também é a principal ligação do Brasil, via Acre, com a Estrada do Pacífico.

O caminhão modelo Mercedes Benz, ficou com uma das rodas fora da pista e não foi possível conversar com o motorista, que não quis falar coma equipe de reportagem, para falar o motivo que pode ter ocasionado o acidente.

Inicialmente teriam chamado um guincho para a retirada do mesmo, mas, devido o seu peso, tiveram que buscar um trator. Momento depois, chegaram equipes da Polícia Militar e Detran no local, que organizaram o trânsito para que não atrapalhasse a retirada do caminhão.

A única forma de poder atravessar para ambos os lados, de carro pequeno e moto, seria pela cidade vizinha no lado boliviano, aumentando o trajeto em vários quilômetros.