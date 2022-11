Caminhão carregado com 4 mil litros de leite e 1500kg de queijo despenca de ponte em ramal de Rio Branco

- Publicidade -

O produtor rural Francelho Fernandes Guerra, de 60 anos, e seu filho Gabriel Fernandes Guerra, de 9 anos, se envolveram em um acidente, que ocorreu no ramal São José, km 39, da BR-364, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações, seu Francelho é dono de uma fazenda, onde funciona um laticínios e também tem diversas criações de animais. Nesta terça, o idoso teria dado folga ao seu funcionário, devido ser feriado, e ele mesmo resolveu carregar o caminhão baú e levar alguns produtos de uma região para outra. No caminhão havia 4 mil litros de leite e 1500 kg de queijo.

Como estava chovendo, o ramal estava escorregadio e durante o percurso de 8 km, o idoso tentou frear o veículo e não conseguiu devido o peso que tinha no baú. O caminhão começou a “patinar” na lama, em seguida, passou em uma ponte e caiu no igarapé. Seu Francelho relatou que os pneus do caminhão travou e ele não teve mais controle da direção, caindo no manancial.

O serviço de Atendimento Móvel (Samu), foi acionado e deslocou a viatura de suporte básico (06) para atender a ocorrência e prestar os atendimentos iniciais ás vítimas. Francelho e Gabriel foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco. A criança de 9 anos, teve fraturas na perna e no braço e o homem somente escoriações no corpo.

Veja o vídeo: