Câmeras flagram momento que homem escapa de tiros, mas é atropelado por carro ao atravessar avenida; Veja o vídeo

Câmeras de segurança que ficam em comércios registraram o momento em que um homem fugiu de uma tentativa de homicídio mas acabou sendo atropelado em seguida. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (16) na Avenida I, no Aureny III, região sul de Palmas.

Às 18h34 a vítima, que estava com uma camiseta azul e uma calça em tom escuro, caminhava pela avenida quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. É possível ver que quem fez os disparos foi o passageiro. A vítima se assustou e correu.

Depois de escapar pela calçada por alguns metros ele tentou atravessar a avenida, mas um carro branco que passava no mesmo momento acabou o atropelando. Os agressores deram a volta e mesmo na contramão ainda tentaram alcançar o homem. Quando viram o acidente, fugiram do local.

Com o impacto do carro, a vítima foi arremessada para cima e caiu perto do canteiro central. Com os comércios ainda abertos e movimento na avenida, diversas pessoas testemunharam toda a ação e alguns correram para se esconder ao escutarem os tiros.

A Polícia Militar (PM) esteve no local. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP). O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o fim da noite desta quarta-feira (16).

O g1 pediu mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno da PM. Até a publicação dessa reportagem não havia informações sobre a prisão dos suspeitos.

Veja o vídeo: