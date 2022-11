Calor e mormaço devem predominar em todo Acre, neste domingo, 20

- Publicidade -

Dia de sol, calor e mormaço em todo o Acre neste domingo, 20, é o que prevê o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

A previsão para este dia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas à tarde em todas as regiões acreanas.

Veja como ficam as temperaturas nas regionais:

Alto Acre

As temperaturas na regional do Alto Acre: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 35ºC.

Baixo Acre

Para as cidades de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, e Rio Branco, a previsão é que a mínima seja de 22º C e a máxima de 34º C.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves 22º C e 33°C são as médias previstas.

Vale do Purus

Mínimas de de 22º C e máxima de 33º C estão previstas para Manoel Urbano, Santa do Purus e Sena Madureira.

Tarauacá/Envira

Em Feijó, Jordão, e Tarauacá faz mínima de 23º C e máxima de 33º C é o que está previsto.