Caixa Tem: Governo libera até R$ 2 MIL para SAQUE

Você faz uso do aplicativo Caixa TEM? Se sim, saiba que pode ter direito a um valor de até R$ 2 mil no app. Trata-se da oferta de crédito proporcionado pelo Crédito Caixa Tem Empreendedor para Pessoa Física. Somado a isso, ainda tem os valores do Saque Extraordinário do FGTS, que também estão disponíveis para os usuários.

Nesse sentido, cada uma dessas opções oferecem aos usuários do Caixa Tem a chance de retirem até R$ 1 mil. E aí, gostou da novidade? Portanto, para saber mais sobre como sacar esse dinheiro, confira as linhas abaixo.

Saque de até R$ 2 MIL pelo Caixa TEM

Em primeiro lugar, vamos especificar um pouco mais sobre o Crédito Caixa Tem Empreendedor Pessoa Física (PF). Esta linha tem o objetivo de assegurar que empreendedores pessoas físicas possam ter uma renda extra ou um amparo financeiro para continuar com seu negócio próprio. Por sua vez, a solicitação dos valores é feita de maneira simples e rápida, tudo 100% online. Além disso, a Caixa não pede nenhuma comprovação, tanto de renda quanto de residência.

Portanto, para quem tiver interesse em solicitar o Crédito Caixa Tem Empreendedor PF, é só acessar o app Caixa Tem (disponível para iOS e Android em www.caixa.gov.br/caixatem), e atualizar seu cadastro. Depois disso, a conta é atualizada para Poupança Social Digital+, e você já consegue solicitar o empréstimo de até R$ 1 mil.

Em segundo lugar, tem-se o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Este dá aos trabalhadores que têm saldo no fundo, de contas ativas ou inativas, o direito ao resgate de até R$ 1 mil liberado pela Caixa. O depósito é feito de forma automática pela Caixa. A retirada do valor, no entanto, não é obrigatória.

Por fim, quem quiser, pode fazer o saque do dinheiro, seja através do saque do FGTS, seja com o empréstimo. Neste caso, ambas as possibilidades juntas permitem que você tenha acesso a até R$ 2 mil pelo seu app. Quanto ao empréstimo, é importante considerar, antes mesmo da contratação, os juros a serem pagos e analise se o crédito realmente vale a pena para você neste momento.

O aplicativo

O Caixa Tem é um app da Caixa Econômica Federal (CEF) feito para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias.

Com ele, por exemplo, você tem uma conta digital 100% gratuita para usar no dia a dia. Pode receber e mandar dinheiro via PIX ou transferências (TED ou DOC), guardar, pagar contas, fazer recarga de celular, contratar serviços de seguro, pagar na maquininha por QR Code e até mesmo fazer empréstimos. Além disso, com o seu cartão de débito virtual, você consegue fazer compras no seu app de entrega ou de vídeo/música preferido e também realizar compras pela internet.

O app é leve e é compatível com praticamente todas as redes e aparelhos celulares. Por fim, a tecnologia também é acessível para Pessoas com Deficiência (PcD).

