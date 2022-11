Caixa Econômica Federal retoma na segunda-feira consignados do Auxílio Brasil

- Publicidade -

A Caixa Econômica Federal confirmou neste sábado (12) a retomada da liberação dos empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil na próxima segunda-feira (14). A instituição ainda não informou o tamanho da fila de espera desde que as operações foram suspensas.

A paralisação de novos financiamentos ocorreu em 1º de novembro, dois dias após o segundo turno da eleição, com a derrota do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Segundo nota, a motivação da interrupção nas operações foi a análise da folha de pagamento pelo Dataprev. A suspensão de novas contratações segue até as 7h de segunda, de acordo com o banco.

Já foram liberados pelo menos R$ 5,5 bilhões em empréstimos consignados ao Auxílio Brasil, conforme os últimos dados informados pela Caixa Econômica Federal.

O Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu, no final de outubro, uma recomendação pela suspensão da liberação de novos consignados. Segundo parecer do Ministério Público junto ao TCU, as operações poderiam estar sendo usadas como ferramenta eleitoral, a poucos dias do segundo turno das eleições.