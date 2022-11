Bujari: Parceria garante construção de ponte no Ramal Sumaúma

- Publicidade -

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) e em parceria com a Prefeitura do Bujari, tem trabalhado na construção da nova ponte sobre o Igarapé Extrema, no Ramal Sumaúma. A nova ponte de madeira tem sido construída com estrutura estaqueada, que garante maior durabilidade de inverno a verão no trajeto dos produtores rurais.

“Mais uma ponte sendo construída na zona rural, em parceria com a Prefeitura do Bujari, que deve garantir mais mobilidade para quem mora na zona rural”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Para o prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima (Padeiro), a construção da ponte irá facilitar o acesso dos veículos e pedestres na região, além de garantir o escoamento da produção, entrada de serviços públicos, transporte escolar e ações das secretarias municipais e órgãos estaduais, beneficiando todos os moradores da região.

“É mais uma ação de mobilidade urbana que reforça a preocupação da prefeitura e do Estado com o desenvolvimento e o acesso facilitado e seguro entre as regiões do município”, afirmou.

Fonte: Agência Acre