Briga entre vizinhos por som alto acaba em ameaça e homofobia; Veja vídeo

Uma briga entre vizinhos pelo volume do som terminou em ameaça de morte, em Anápolis (GO), a 55 km da capital goiana. O influencer digital e cantor de rap/hip-hop Igor Viana, 23 anos, denuncia que foi ameaçado e ofendido com xingamentos homofóbicos e políticos. Os ataques ocorreram depois que ele postou um vídeo nas redes sociais no qual reclamava da altura da música perto da casa dele.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (8/11) e se estendeu até a madrugada de quarta (9). Segundo o influencer, ele tem uma filha, de 4 meses, e, por isso, ficou bastante incomodado com o volume do som na casa do vizinho. O jovem postou alguns vídeos da janela da residência mostrando o muro da casa do outro morador, assim como o volume da música.

Veja o vídeo: