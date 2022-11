Brasileirão 2022: briga pela Libertadores esquenta última rodada

- Publicidade -

O Campeonato Brasileiro de 2022 chegará ao fim neste domingo (13/11). E na reta final da competição nacional, a briga pelas últimas vagas à Libertadores 2023 surge como principal atrativo da última rodada.

Com o Palmeiras campeão e vagas no G-4 e rebaixamento praticamente definidos, a disputa para participar do meio torneio da América do Sul envolve seis clubes, para apenas três vagas. Saiba como cada time chega e o que disputa na última rodada:

Quase tudo definido

A 38ª rodada será disputada com o Palmeiras mais campeão do que nunca e as vagas diretas para a Libertadores já definidas. Além do Alviverde, Internacional, Fluminense, Corinthians e Flamengo já carimbaram o passaporte de forma direta.

No G-4, o Fluminense ainda sonha com o vice-campeonato e alguns milhões a mais na conta. Com 67 pontos, o Tricolor de Fernando Diniz tem que vencer o Bragantino fora de casa e torcer para que Palmeiras vença o Internacional.

Na parte de baixo da tabela, o Atlético-GO é o único time que ainda briga, matematicamente, para evitar o rebaixamento. Ceará, Avaí e Juventude já estão rebaixados. Para não cair, o Dragão precisa ganhar do América-MG, que briga pela Libertadores, e torcer para que o Cuiabá não some pontos contra o Coritiba. Ainda assim, precisa tirar um saldo de seis gols negativos.

Confira os jogos da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Sábado (12/11);

16h Flamengo x Avaí

Domingo (13/11):

16h Corinthians x Atlético-MG

16h Internacional x Palmeiras

16h Athletico-PR x Botafogo

16h América-MG x Atlético-GO

16h Goiás x São Paulo

16h Santos x Fortaleza

16h Bragantino x Fluminense

16h Ceará x Juventude

16h Cuiabá x Coritiba

Briga de foice

Assim, a disputa pela Libertadores ganha ares de drama para seis clubes. Athletico-PR e Atlético-MG são os desafiantes mais “tranquilos” na briga, seguidos pelo Botafogo. América-MG e Fortaleza vêm logo atrás, e o São Paulo se complicou e é quem tem a vida mais difícil na rodada. Veja o que cada um precisa:

Athletico-PR (6º colocado, 55 pontos):

– Vitória sobre o Botafogo garante G-6

– Em caso de empate, crava G-8

– Se perder, tem que torcer por derrota do Atlético-MG e/ou América-MG e Fortaleza não ganhem seus jogos;

– Se vencer o Corinthians fora de casa garante G-8 e se o Athletico-PR não ganhar do Botafogo, pega G-6.

– Se empatar garante G-8.

– Se perder, torce para que Botafogo e/ou América-MG não vençam;

– Garante G-8 se ganhar do Athletico-PR na Arena da Baixada e G-6 caso o Galo não ganhe do Corinthians

– Empate: torce para América-MG e Fortaleza não vençam para ficar no G-8

– Caso não ganhe, precisa que: São Paulo e Fortaleza não vençam; derrota do América; caso o Coelho empate, não pode perder por mais de um gol de diferença

– Vitória sobre o Atlético-GO assegura G-8

– Empate: torce para que o Botafogo perca por mais de um gol de diferença

– Se vencer o Santos, na Vila Belmiro, torce para que o América-MG não vença e que o Atlético-MG perca.

– A derrota para o Internacional em pleno Morumbi complicou e muito a vida do Tricolor Paulista. Precisa vencer o Goiás e torcer por derrota para o Botafogo e que América-MG e Fortaleza não saiam vitoriosos de seus compromissos.

Metrópoles