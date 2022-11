Brasileia participa do VIII Congresso Norte- Nordeste de Saúde

- Publicidade -

O secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa está representando Brasiléia no VIII Congresso Norte- nordeste de Secretarias Municipais de Saúde.

O evento está sendo realizado pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Sergipe (COSEMSSE) e acontece em Aracaju ( Sergipe), no período de 3 a 5 de novembro, onde conta com ampla programação, reunindo trabalhadores e profissionais do SUS ( Sistema Único de Saúde) das regiões norte e nordeste do país, além de gestores públicos.

O secretário de saúde, Francélio Barbosa participa do Encontro, representando o município de Brasiléia. “Estamos aqui em Aracaju, participando do 8° congresso Norte e Nordeste de secretarias municipais de saúde, esse é um momento muito importante para o município onde nosso objetivo é ampliar as políticas de saúde, e aqui no congressos estamos discutindo os desafios da saúde e absorvendo experiências, participando de cursos, capacitações, entre outras ações de importância, o meu sentimento aqui é de gratidão de poder representar meu município de Brasiléia, lembrando que nossa prefeita sempre tem se colocado à disposição para a construção de uma saúde mais eficiente no nosso município, onde graças a Deus, temos em Brasiléia uma equipe de excelência na saúde que vem trabalhando e fortalecendo cada vez nosso trabalho, inclusive abrindo e ampliando portas e efetivando nosso serviço na saúde”, afirmou.

Ascom