Brasil tem 3 interdições e 3 bloqueios em rodovias federais, diz PRF

O Brasil tem três bloqueios e três pontos de interdição nas rodoviais federais, segundo boletim atualizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (8/11).

De acordo com a corporação, há dois bloqueios em Mato Grosso e um no Paraná. No total, 1.077 manifestações já foram desfeitas.

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil: 🛣️ Total de manifestações desfeitas: 1077 ⚠️Interdições: 03 ⚠️ Bloqueios: 03

– Mato Grosso: 2

– Paraná: 01 pic.twitter.com/b5TAlPwpFT — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 8, 2022

No boletim anterior, a PRF informou que o país iniciou a terça com 10 interdições e cinco bloqueios em rodovias federais.

Manifestações

Desde a noite de 30 de outubro, data do 2º turno das eleições, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) impediram o tráfego em diversas rodovias pelo Brasil em protesto contra o resultado das eleições. No dia, Bolsonaro foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na noite de quarta-feira (2/11), em pronunciamento por vídeo, o presidente Bolsonaro pediu que os manifestantes desobstruíssem as vias.

No início do movimento, os bloqueios chegaram a atingir 25 estados mais o Distrito Federal, além das interdições. Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), do início da semana, determinou que os manifestantes fossem retirados das vias, mas houve resistência das polícias em algumas unidades da Federação.

O próprio presidente Bolsonaro divulgou um vídeo pedindo aos apoiadores o fim dos bloqueios, porém, sem questionar o motivo dessas ações, que são realizadas para contestar o resultado da eleição e pedir uma intervenção militar. Parte dos manifestantes está adotando nova estratégia: protestar em frente a unidades que representam as Forças Armadas.

Metrópoles