Brasil ficará marcado para sempre na carreira de Russell

O fim de semana do GP de Interlagos ficará marcado para sempre na carreira de George Russell, da Mercedes. O britânico não só venceu a corrida sprint, realizada no sábado, como ganhou a prova de domingo, de ponta a ponta, garantindo a sua primeira vitória na Fórmula 1. Muitos acreditam que, em breve, o piloto de 24 anos estará brigando pelo título. E quem gosta de fazer previsões esportivas pode aproveitar o código bônus para dar os seus palpites.

Com a vitória em Interlagos, Russell garantiu seu oitavo pódio na temporada. Ele está em quarto lugar na classificação geral, à frente de seu companheiro de equipe, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que mantém a quinta posição.

Nesta temporada, Russell vem demonstrando que poderá ser um dos grandes pilotos dos próximos anos. E há um outro motivo importante para tanta empolgação. A Mercedes, que vinha fazendo uma temporada irregular, parece ter conseguido ajustar o W13. Com isso, a expectativa para a equipe em 2023 tornou-se muito mais otimista.

A corrida de Interlagos, inclusive, terminou com uma dobradinha da equipe alemã. Além da vitória de Russell, Hamilton fez uma corrida espectacular, recuperando posições após uma colisão com Max Verstappen, e terminou em segundo lugar. A corrida de São Paulo foi a primeira vitória da Mercedes no ano, o que mostra o quão importante foi esse fim de semana para Toto Wolff e seus comandados.

Para Russell, Interlagos certamente será uma lembrança inspiradora para o restante de sua carreira. A primeira vitória de um piloto na Fórmula 1 é sempre inesquecível. E esta parece simbolizar uma mudança significativa na sua vida profissional – o inglês agora já é visto como um piloto capaz de grandes realizações. O fato de ele estar à frente de Hamilton, um dos maiores nomes de todos os os tempos na modalidade, já mostra que Russell não está a passeio na F1.

Cidadão honorário do Brasil

A semana do GP de Interlagos não foi marcante apenas para George Russell. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, também tem motivos para recordar esses dias para sempre.

Durante sua passagem pelo Brasil, o heptacampeão mundial tornou-se cidadão honorário do país, em cerimônia realizada no Congresso Nacional. A homenagem ocorreu devido à grande identificação que o britânico tem com a pátria de Ayrton Senna, seu ídolo de infância.

Portanto, ambos os pilotos da Mercedes já eternizaram o Brasil em suas lembranças – cada um ao seu modo. O fato é que o país parece fazer bem para os dois.