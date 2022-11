Brasil está no Grupo G: conheça o chaveamento do mundial

- Publicidade -

As eleições acabaram, o Brasil tem um novo presidente eleito, o técnico Tite já definiu o grupo de 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e o sorteio dos grupos do Mundial, que ocorreu em abril, parece algo muito distante. Quem lembra de cabeça que o Brasil está no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões?

Faltando menos de duas semanas para o início do Mundial, vale dar uma repassada nos grupos da Copa, definidos em sorteio pela Fifa, ao fim das eliminatórias:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul

A partir daí, o torneio segue com os cruzamentos dos Grupos A e B, C e D, E e F e G e H. Com o primeiro de um grupo enfrentando o segundo do outro.

Dessa forma, os brasileiros, caso se classifiquem em primeiro, pegam o segundo do grupo H, formado por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Da mesma forma, o primeiro do H enfrenta o segundo do grupo G, que tem Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Lembrando que na primeira fase o Brasil enfrenta a Sérvia na quinta-feira, 24 de novembro, no Lusail Stadium. No dia 28, uma segunda-feira, é a vez de enfrentar a Suíça no Stadium 974. O último jogo da primeira fase acontece na sexta-feira, 2 de dezembro, contra Camarões. Nessa partida o Brasil volta ao Lusail Stadium.

Agência Terra