BR-364 tem 11 trechos bloqueados por manifestantes em Rondônia

Em um novo boletim divulgado nesta sexta-feira, 18, a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondônia, informou que a rodovia da BR-364 também encontra-se bloqueada em pelo menos 11 trechos espalhados pelo estado que liga ao Acre.

De acordo com a nota atualizada, além de Vila Califórnia e Extrema, seguem bloqueadas Vilhena, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná e Presidente Médici, Colorado do Oeste e Nova Mamoré, Cerejeiras e Ouro Preto do Oeste.

No entanto, no início da tarde, a equipe da PRF, deixou claro que, em breve, deverá iniciar os protocolos para a desobstrução geral da estrada em Rondônia.