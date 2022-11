Bolsonaro falta ao G20 pela primeira vez e França representa o Brasil

Bolsonaro e o G20

Bolsonaro foi a todas as reuniões do G20 desde que chegou ao poder. Em 2019, no Japão, ele se reuniu com líderes de vários países, como o então presidente Donald Trump, dos EUA; Emmanuel Macron; da França; e Angela Merkel, primeira-ministra alemã.

Em 2020 o presidente participou por videoconferência, por causa da pandemia de coronavírus, e em 2021, foi a Roma, quando sentou ao lado de Angela Merkel, em jantar com chefes de Estado, e disse a ela que não era “mau como dizem”.

Bolsonaro também está deixando de representar o Brasil na Cúpula das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. Nesse caso, porém, a ausência não é inédita. Bolsonaro não foi a nenhuma edição da COP ao longo de sua gestão como presidente, que acaba em 31 de dezembro deste ano.

Metrópoles