Bolsonaristas reeditam a marcha que antecedeu o golpe de 1964

- Publicidade -

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram, neste sábado (12/11), em Belo Horizonte, uma reedição das manifestações populares que antecederam o golpe militar de 1964. O ato de hoje tinha, à frente do cortejo, uma faixa com os dizeres “Marcha das Mulheres pela Liberdade”. O protesto contou com cartazes contra o comunismo – regime associado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora ele tenha sido eleito com o apoio de forças políticas do centro à direita.

O grupo partiu da Praça Raul Soares, no centro belo-horizontino, e foi em direção à Avenida Raja Gabaglia, na Região Centro-Sul. A via ganhou notoriedade desde o início do mês, pois bolsonaristas têm se concentrado em frente à sede da Quarta Região Militar, que fica na avenida. Eles pedem intervenção das Forças Armadas para inviabilizar a posse de Lula. O termo “Marcha das Mulheres pela Liberdade” é similar ao nome das passeatas pré-golpe de 1964, batizadas “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”. Durante a caminhada deste sábado, o grupo passou por locais como a Avenida Olegário Maciel e a Praça da Assembleia, na Região Centro-Sul. Ao longo do caminho, foi possível ouvir manifestações contrárias e positivas ao ato. No Edifício JK, na Praça Raul Soares, houve o soar de batidas de panelas em repúdio ao ato. Em outros prédios, também houve críticas. Do outro lado, contudo, buzinas de motoristas simpáticos ao movimento e aplausos foram notados. “Como em 1964, estamos repetindo a Marcha das Mulheres pela Família”, disse, ao megafone, um dos participantes do evento. “Cinquenta e oito anos depois (das manifestações de 1964), estamos fazendo o mesmo”, bradou outro, também com o auxílio de um megafone. Um vídeo feito pela reportagem do Estado de Minas mostra os entusiastas, na Praça Raul Soares, entoando um cântico contrário à posse de Lula. Veja o vídeo

Partidos querem desbloqueio da Raja Gabaglia