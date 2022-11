- Publicidade -

Manifestantes realizam neste sábado, 5, uma grande carreata em frente ao estádio Arena da Floresta, em protesto a vitória de Lula nas eleições presidenciais.

O objetivo dos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, é impedir a posse de Lula com uma intervenção militar no Brasil.

Os manifestantes devem sair da Arena da Floresta e prosseguir pelas ruas de Rio Branco até o 4° BIS, local onde ocorre a manifestação desde segunda-feira, 31.