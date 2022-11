Bolsonaristas compartilham fake news de Lula internado no Hospital Sírio-Libanês

- Publicidade -

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) vêm compartilhando, nas redes sociais e aplicativos de mensagens, a notícia de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria sofrido um infarto e estava sendo levado para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação é falsa.

De acordo com as mensagens, Lula teve o problema em um hotel na Bahia e precisou ser encaminhado para São Paulo. Algumas versões da história também relatam que o político sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Depois das eleições, Lula está descansando com a esposa, Janja, numa casa entre as praias do Espelho e de Caraíva, próximo a Porto Seguro.