- Publicidade -

Um patriota indignado com a proposta de Lula de voltar com o horário de verão se pendurou no ponteiro de um dos relógios da prefeitura de Belo Horizonte.

O desconhecido também poderia estar segurando o braço do relógio na esperança de que o dia 1º de janeiro não chegue e o governo Bolsonaro não acabe nunca.

Sensacionalista