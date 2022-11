Bolsas de até R$ 1.000: Caixa abre vagas de estágio de níveis médio e superior

- Publicidade -

A Caixa Econômica Federal abriu vagas no Programa de Estágio. Podem participar os estudantes de nível médio, técnico e superior. É uma etapa essencial na vida de muitos profissionais que querem aprender na prática sobre as rotinas de trabalho. Veja quem pode se inscrever.

Por meio do Programa de Estágio, os estudantes conhecem um pouco mais sobre a organização e o funcionamento da Caixa Econômica. É o primeiro passo na transição da vida de estudante para o mercado de trabalho, além de abrir portas para aqueles que enquanto estagiários desempenharem um bom papel e se destacarem.

Programa de Estágio da Caixa

Os processos seletivos da Caixa são por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Os interessados devem acessar a página oficial para acompanhar as etapas do processo seletivo em https://portal.ciee.org.br/.

As inscrições seguem até o dia 31 de maio do ano que vem. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Por isso, quem deixou de votar nas eleições deste ano deve regularizar a situação e só então se inscrever no processo seletivo.

Nesta edição, as vagas no Programa de Estágio da Caixa são para os estudantes dos seguintes cursos:

Arquitetura e Urbanismo;

Direito;

Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Engenharia Civil;

Ensino Médio; e

Técnico ou Integrado ao Ensino Médio.

Os selecionados no processo seletivo têm carga horária e bolsa-auxílio que variam de acordo com cada nível de formação. Por exemplo, no médio é de R$ 400 para 4h de trabalho. Já os estudantes da graduação recebem bolsa de R$ 1 mil para 5h de estágio.

Todos os requisitos para participar estão disponíveis no portal do CIEE, assim como os benefícios e informações sobre a rotina de trabalho. Quem atende a todos os critérios pode aproveitar para aplicar os conhecimentos na prática e aprender com profissionais experientes da Caixa Econômica.

Fonte: Edital Concursos Brasil