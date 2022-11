Bocalom representará as 80 maiores cidades brasileiras em agenda oficial em Portugal

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, representará em Portugal, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, todas as capitais do país, assim como os 80 maiores municípios brasileiros, em uma extensa agenda no país lusitano. Bocalom estará acompanhado do prefeito de São Vicente SP, Kayo Amado.

Na agenda, entre outras coisas, está a Reunião no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES), para desdobrar ações do termo de cooperação entre cidades dos dois países e o encontro com o prefeito de Coimbra, José Manuel, para avançar em parcerias de cooperação técnica com cidades brasileiras.

Bocalom reafirma que cumprirá extensa agenda oficial e, também, o orgulho de poder ter sido escolhido para representar o país nessa missão.

“É uma honra poder representar as capitais brasileiras, assim como os 80 maiores municípios do país”, disse.

Ascom