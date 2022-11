Bocalom apresenta projeto de moradia popular “1.001 Dignidades” ao prefeito de São Paulo e conquista parceria

- Publicidade -

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, recebeu em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira (07), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

O gestor busca parceria com a Prefeitura de São Paulo para o “Projeto 1.001 Dignidades”.

O projeto consiste na construção de mil e uma moradias populares para pessoas que moram em áreas de risco, alagadiças ou de esgoto a céu aberto, utilizando restos de madeiras que iriam virar lenha, conseguindo assim, além de levar dignidade para essas famílias, diminuir a emissão de gás carbônico (co2) na atmosfera.

As moradias terão aproximadamente 42 metros quadrados, com sala, cozinha, dois quartos e banheiro.

Ricardo Nunes elogiou o projeto, que chamou de inovador e, também o prefeito Bocalom, a quem chamou de amigo.

“Que privilégio tem o povo de Rio Branco em ter um prefeito como o Tião Bocalom, que não para, estando sempre em busca de inovação. ele tem uma visão muito ampla do processo e está sempre olhando para frente. Eu fico muito feliz em tê-lo como amigo. Conte com a Prefeitura de São Paulo, parabéns.”

Além de promover dignidade àqueles que mais precisam do auxílio do poder público, o projeto forma o tripé do verdadeiro desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Sustentabilidade ambiental

10.000 metros cúbicos de resíduos madeireiros (lenha) deixarão de ser queimados, evitando, com isso, a emissão de milhares de toneladas de CO2 na atmosfera;

Sustentabilidade econômica

O beneficiamento para o aproveitamento da lenha em madeiras para a construção das unidades habitacionais, demandará a mão de obra de 31 profissionais, durante 18 meses. A transformação dos resíduos madeireiros, irá gerar uma quantia de aproximadamente R$ 20 milhões, ou 4 milhões de dólares, que serão injetados na economia local.

Desenvolvimento social

As 1.001 unidades habitacionais acolherão 1.001 famílias com aproximadamente 4.000 pessoas beneficiadas, advindas de áreas alagadas às margens do rio acre, aluguel social pagos pela prefeitura e famílias advindas de moradias sobre fundos de vales, onde predomina o esgoto a céu aberto.

De São Paulo, o prefeito Tião Bocalom vai à Portugal representar as capitais brasileiras, e as cidades com mais de 80 habitantes em agenda pela Frente Nacional de prefeitos do Brasil.

EM Lisboa Bocalom tentará mais parcerias para Rio Branco.

Veja o vídeo:

Fonte/ Assessoria