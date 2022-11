Bloqueios afetam entrega de combustíveis em ao menos 5 estados

- Publicidade -

A distribuição de combustíveis para postos nos Estados de Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foi afetada pelos bloqueios nas rodovias, informou nesta 3ª feira (1º.nov.2022) o presidente da Fecombustíveis, James Thorp Neto.

Thorp Neto disse ao Poder360 que ainda não há desabastecimento, mas os bloqueios “já tiraram as entregas aos postos da normalidade”. Segundo ele, os postos estão conseguindo suprir a demanda com os estoques existentes.

Questionado pelo Poder360, o Sindipetro-SC (Sindicato de Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina) informou que cerca de 95% dos postos do Estado estão recebendo novas cargas de combustível.

No Rio Grande do Sul, o Sulpetro (Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do RS) disse que a distribuição foi afetada, com um menor volume de combustíveis sendo entregues. Além disso, os postos têm registrado maior demanda.

“Os postos, desde ontem [2ª feira], foram surpreendidos com uma alta demanda em busca de gasolina e diesel. Os postos normalmente já têm estoques baixos. Isso ocasionou uma dificuldade. Quando fazemos um pedido para uma distribuidora, geralmente é de um dia para o outro”, declarou o presidente do Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua.

Em Mato Grosso, o Sindipetro informou que algumas distribuidoras de combustíveis já informaram que o abastecimento estaria cortado a partir desta 3ª feira (1º.nov). A tendência é que falte combustível em alguns postos no Estado ainda nesta 3ª feira (1º.nov).

O Poder360 procurou o sindicato dos postos de combustíveis do Estado de São Paulo, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

De acordo com a última atualização da PRF (Polícia Rodoviária Federal) às 14h27min desta 3ª feira (1º.nov), o trânsito de veículos está bloqueado ou interditado em 3 pontos nas rodovias do Rio Grande do Sul, 37 em Santa Catarina, 9 em São Paulo e 26 em Mato Grosso.

Poder 360