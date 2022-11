Bloqueio na BR-364 em Vista Alegre e Extrema é encerrado após negociação com membros da segurança de RO

- Publicidade -

Os bloqueios na BR-364 nos municípios de Extrema e Vista Alegre do Abunã, no Estado de Rondônia, foram encerrados nesta quinta-feira (3), após negociação com a força de segurança pública de Rondônia.

Apoiadores do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), decidiram bloquear as rodovias federais pelo país, em protesto com o resultado das eleições que teve Lula declarado presidente.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) foi de desobstrução das rodovias desde a última terça-feira (1).