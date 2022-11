Bloqueio de rodovias deixa Acre sem produto químico e ameaça faltar água tratada

- Publicidade -

Nesta terça-feira, 7, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco emitiu um comunicado para alertar os moradores da capital acreana sobre uma possível falta de água tratada na cidade. O motivo, segundo o órgão, é o fechamento de rodovias em vários pontos do país, inclusive naquelas que dão acesso a Rio Branco.

Por esse motivo, Rio Branco está com o estoque de produtos químicos reduzidos, o que fez com que a vazão de tratamento será reduzida de 1.506 litros por segundo para 1.300 litros por segundo.

“Tal atitude se fez necessária visto a redução do estoque de produto químico e aumento de turbidez em consequência do período chuvoso”, declarou a prefeitura.

De acordo com o Saerb, todas as medidas possíveis já foram tomadas, inclusive o contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para buscar passagens nos bloqueios dos caminhões-tanque.