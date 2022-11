Binho Marques é convidado para compor equipe de transição do governo Lula e PT/AC deve indicar mais nomes

- Publicidade -

O ex-governador do Acre Binho Marques (PT/AC) foi um dos especialistas em Educação convidado para integrar o Grupo de Trabalho da Equipe de Transição do governo Lula. A indicação de Binho, na equipe de transição, teria partido de Fernando Haddad, com quem o petista se reuniu na última terça-feira, 8, em São Paulo.

Em suas redes sociais, ex-vereador de Rio Branco Rodrigo Forneck celebrou a indicação de Binho e afirmou que o ex-governador vai somar com Jorge Viana e Marina Silva. “O Binho na equipe de transição do Lula representa muito bem! O Acre segue em alta quando o assunto é política e gestão. Vai somar com Jorge e Marina nesse timaço que começará a reconstruir o país”, disse.

O nome do ex-governador Jorge Viana tem sido especulado, nos bastidores da política acreana, como um possível integrante do governo Lula. Ao site A GAZETA, o presidente do PT no Acre disse que ‘Jorge tem trânsito livre’ com o presidente eleito.

“Jorge tem competência inquestionável e trânsito livre com presidente Lula, caso participe ou não do próximo governo, a certeza que temos é que ele irá colaborar, como sempre colaborou com o Brasil e o Acre”, afirmou Cesário.

Vice-Governador do Acre, entre 2003 e 2006, à época acumulando as funções de Secretário de Estado de Educação e Secretário de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social, e governador do Estado, entre 2077 e 2010, Binho Marques já comandou a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC (2012 e 2016), onde coordenou a elaboração dos planos de Educação dos Estados e municípios brasileiros, em alinhamento com o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).

Marques também foi responsável pela coordenação de diversos grupos de trabalho, dedicados a diversos temas, como o Sistema Nacional de Educação, Arranjos de Desenvolvimento Educacional, Custo Aluno Qualidade e Parâmetros Nacionais de Carreira para os profissionais da educação.

Mais acreanos na equipe de transição

Em assembleia online do Fórum da Amazônia do Partido dos Trabalhadores (PT), nesta quarta-feira, 9, o deputado federal Leo de Brito (PT/AC) foi indicado pelo presidente estadual da sigla, Cesário Braga, para participar do conselho político do fórum que vai contribuir com a transição de governo Lula.

Os membros do Fórum da Amazônia devem se reunir, nesta semana, com a presidenta nacional do PT, Gleisi Hofman, e com ex-ministro Aluízio Mercadante, para apresentar a criação de uma secretaria específica para tratar sobre a região amazônica e a necessidade de políticas específicas em cada ministério.

Segundo Cesário Braga, o fórum também vai debater sobre os espaços estratégicos do governo federal em cada estado.

A Gazetado Acre/Maria Meirelles