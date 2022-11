Binho Marques é anunciado para compor equipe de transição de Lula e recebe elogios de Jorge

- Publicidade -

O ex-governador Binho Marques (PT), que governou o estado de 2007 a 2010, foi anunciado na segunda-feira, 14, pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para compor a equipe de transição do governo na área da educação.

A indicação já era cogitada nos bastidores da política acreana, no entanto, com o ato oficial confirmado, Binho recebeu elogios do ex-senador Jorge Viana, também do PT, que compartilhou o anúncio nas suas redes sociais. “Competência reconhecida”, escreveu.

JV, que se reuniu no apartamento de Lula na última semana, também é cogitado para compor a equipe de governo do petista a partir de 2023, contudo, seu nome ainda não foi especulado por interlocutores do governo.