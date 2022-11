Bilhete aéreo em agosto no Acre foi vendido pelo preço médio de R$ 687,82; o terceiro maior do país

O preço do querosene de aviação (QAV), entre julho/2019 e julho/2022, aumentou cerca de 169%, embora desde o final de agosto este item venha apresentando queda nos preços divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse é uma das justificativas para o preço da passagem aérea em todo país ter registrado aumento, segundo a agência.

Os cinco principais destinos domésticos em agosto (SP, RJ, MG, PR e DF) representaram cerca de 53% do total comercializado, sendo que apenas São Paulo representou 24,8% desse total (tarifa média de R$ 645,62), configurando-se o destino doméstico mais procurado em agosto, seguido do Rio de Janeiro, com 9,5% (tarifa média de R$ 681,92), e Minas Gerais, com 6,7% (tarifa média de R$ 596,30).

O valor médio pago pelo passageiro por quilômetro voado, também conhecido como yield, foi um dos menores no estado acreano, de R$ 0,3481, abaixo até do que a média do país, que foi de R$ 0,5483.