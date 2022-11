BENEFÍCIOS: Aposentadoria por idade aos 55 a 65 anos em 2023 no INSS: Entenda

- Publicidade -

Aposentadoria por idade aos 55 a 65 anos em 2023 no INSS: Entenda Você quem tem entre 55 e 65 anos agora tem um método seguro, confiável e grátis para saber quando vai aposentar.

O primeiro passo começa com você fazendo uma pergunta desafiadora para você mesmo:

Você já sabe quanto tempo de contribuição você tem?

Isso é importante por que, além da idade, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para conseguir o benefício.E tem dois detalhes:

As contribuições pagas em atraso não são computadas.

As contribuições com percentual recolhido e calculado com valor abaixo do salário mínimo também não são computadas.

VOCÊ CONSIDEROU O TEMPO CERTO NO SEU PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO?

Caso suas contribuições irregulares não permitam que chegue aos 15 anos que a lei exige, você pode ter duas saídas:

Se você trabalhou como empregado e não foi registrado, dá para recuperar o tempo de serviço do passado e suprir a falta de tempo necessário para aposentar.

Não precisa indenizar a Previdência por que a culpa da falta da contribuição é do Patrão.

Se você trabalhou por conta própria, a partir de 2003, dá para recuperar tempo também sem ter que pagar nada para o INSS.

Isso acontece quando o trabalhador autônomo que presta serviço para empresa tinha que ter o desconto de 11% da remuneração.

Como esta responsabilidade é da empresa, o trabalhador não vai ser prejudicado.

COMO SE APOSENTAR POR IDADE A PARTIR DOS 55 ANOS DE IDADE?

A regra comum é a aposentadoria por idade urbana ou híbrida (com tempo urbano e rural alternados).

Neste caso, homens se aposentam com 65 e mulheres com 62 anos. Esta é a novidade para 2023.

Mas se o trabalhador ou a trabalhadora for rural ou tiver algum tipo de deficiência, a regra é diferente.

55 anos para mulheres

60 anos para homens.

COMO DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA POR IDADE EM 2023?

Todo processo começa no INSS. Tem que começar lá.

Somente depois, caso haja alguma discussão, é que o trabalhador tem que ir pra Justiça.

A aposentadoria vai ser o espelho do CNIS, que é o Extrato Previdenciário Oficial do INSS.

Se o CNIS estiver errado, o benefício pode ser negado ou aprovado com erro.

Então o primeiro passo é corrigir o banco de dados da Previdência. Isso vai ajudar, inclusive, na velocidade da aprovação do pedido, por que o Robô do INSS vai entende tudo direitinho.

Fonte: Mixvale