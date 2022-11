Bebê é encontrado vivo dentro de cesto

- Publicidade -

Um bebê recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado vivo dentro de um cesto por um casal, no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, no Norte Fluminense.

A polícia e o Conselho Tutelar foram acionados e a criança foi levada para o Hospital Municipal de Macaé (HPM) para avaliação do seu estado de saúde. Após a realização de alguns exames foi constatado que o menino passa bem.

As primeiras informações divulgadas pela PM davam conta de que o bebê tinha sido encontrado em uma sacola plástica, mas a Polícia Civil informou que a o bebê estava em um cesto de palha.

De acordo com informações da PM, dentro do cesto onde a criança foi encontrada havia um registro de internação mostrando que o menino teria apenas três dias de vida. O nascimento foi na última segunda-feira (7). Este mesmo documento continha o nome da mãe.

Na noite desta quinta-feira (10), a Polícia Militar anunciou que conseguiu chegar até a mulher. Segundo os agentes, no início, ao ser questionada, ela negou que seria a mãe, mas, com o avanço da interrogação e a evidência da sua ligação com a autoria do delito, ela confessou o abandono do filho.

Ela foi conduzida pelos agentes até a 123ª DP de Macaé, onde presta depoimento na noite desta quinta.