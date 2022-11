Bêbado faz píton de guirlanda e acaba resgatado por filho e amigo; veja vídeo

- Publicidade -

Um homem embriagado achou ser uma boa ideia colocar um píton no pescoço, para que o animal fizesse as vezes de guirlanda. No entanto, a peripécia quase acabou em tragédia.

De acordo com a revista India Today, a cena assustadora foi registrada nos arredores da cidade indiana de Garhwa. O cidadão em questão foi identificado como o senhor Birjalal Ram Bhuiyan. Assista abaixo:

“Tentativa de pendurar um píton no pescoço como uma guirlanda em Garhwa, Jharkhand [estado], foi protagonizada por um homem”, diz a legenda do tuíte.

“O bicho agarrou firmemente o pescoço do homem”, finaliza o texto.

Apesar de o vídeo não revelar o desfecho do incidente, a publicação citada acima garante que o homem se livrou do possível sufocamento. Graças à intervenção do filho e de um amigo do rapaz, que apareceram durante a gravação.

Apesar do baita susto, Birjalal teve apenas ferimentos leves decorrentes da presepada. Ele foi tratado na aldeia onde mora mesmo, sem necessidade de auxílio médico.